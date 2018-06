Lindau fehlt das Geld für Straßenbau

Lindau - Die Verantwortlichen der Stadt rätseln noch, wie sie künftig das Geld für die Sanierung der Straßen auftreiben sollen. Denn die CSU-Regierung will zwar in Bayern die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Bisher will der Freistaat den Städten und Gemeinden aber laut Stadtverwaltung dafür keine Zuschüsse erhöhen. Das wurde am Donnerstagabend im Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe deutlich.

Claudia Daube ist bei den GTL die Fachfrau für die Straßenausbaubeiträge. So stellte sie den Räten die Sachstand dar. Und der ist für Grundstückseigentümer gut, für Autofahrer sind die Aussichten dagegen eher schlecht. Denn Anlieger müssen sich künftig nicht mehr an den Kosten beteiligen, wenn die Stadt die Straßen ausbaut. Damit sparen Betroffene einige tausend Euro.

Andererseits hat die Stadt in den Jahren, als es in Lindau noch keine Ausbaubeiträge gab, den Straßenbau erheblich vernachlässigt, weil die laufenden Einnahmen nicht gereicht haben, um die Straßen nicht nur notdürftig zu flicken, sondern von Grunde auf zu erneuern. Stadträte haben teure Maßnahmen wie die Sanierung des Heuriedwegs von Jahr zu Jahr immer wieder verschoben.

Und das droht jetzt wieder, denn laut Daube plant die CSU-Regierung bisher keinen Ersatz für die Städte und Gemeinden. Zahlungen seien nur für solche Vorhaben geplant, die bereits geplant und beschlossen sind. Künftig wolle sich der Freistaat nach dem derzeit vorliegenden Gesetzentwurf nur an Planungskosten beteiligen. Das eigentlich teure ist aber der Bau.

„Das geht in Leere“, sagte ein schulterzuckender OB Gerhard Ecker, der ergänzte: „Nach wie vor besteht viel Rechtsunsicherheit.“ Denn Gemeinde- und Städtetag geben sich mit den geplanten Regelungen nicht zufrieden und verhandeln noch mit der Staatsregierung über einen finanziellen Ausgleich durch den Freistaat zumindest für die Kommunen, die bisher Straßenausbaubeiträge verlangt haben.

Daube erläuterte weiter, dass in Lindau fast alle Altfälle geklärt seien. Lediglich in der Leiblachstraße gebe es Anlieger, die den Bescheiden über die Ausbaubeiträge widersprochen haben. Das liegt zur Entscheidung beim Landratsamt. Danach könnte es zu Klagen kommen, denen Daube aber gelassen entgegensieht, denn die Rechtslage zum damaligen Zeitpunkt sei eindeutig gewesen. Sie rechnet damit, dass die Anlieger zahlen müssen.

Wo die Stadt künftig das Geld für die Straßensanierungen hernimmt, darüber haben die Räte am Donnerstag nicht gesprochen. Sie warten die Entscheidungen der Politik in München ab. OB Ecker, der bekanntlich ein Anhänger dessen war, Anlieger an den Kosten für erneuerte Straßen zu beteiligen, nimmt die Entwicklung offensichtlich hin und macht sich zumindest öffentlich über die Alternativen vorerst keine Gedanken: „Damit müssen wir uns abfinden.“