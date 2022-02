Lindau bekommt wieder E-Scooter und das sind die Bedingungen

Lindau - Der Stadtrat hat beschlossen, welche Anforderungen eine E-Scooter-Flotte in der Stadt haben muss. Nachdem E-Scooter in Lindau getestet wurden, hat die Stadt jetzt erarbeitet, welches Konzept für elektrische Tretroller in Frage kommen würde. Diskussionen gab es vor allem um den Standort und ob dafür Parkplätze wegfallen würden.

Die Stadträte haben in ihrer Sitzung am Mittwoch unter anderem beschlossen, dass die E-Scooter für die Stadt stationsbasiert sein müssen. Das bedeutet, dass die Roller nicht überall abgestellt werden dürfen, sondern nur an festgelegten Standorten. Die Roller müssen austauschbare Akkus haben und mit Ökostrom geladen werden. Für die Standorte sollen öffentliche Flächen genutzt werden.

Keine Parkplätze sollen für E-Scooter wegfallen

Stadtrat Thomas Hummler von der CSU merkte an, dass für die Stationen keine Parkplätze wegfallen sollten. Dem stimmte auch Günther Brombeiß (Freie Bürgerschaft) zu und forderte, dass bis zum Bau des Parkhauses auf dem Karl-Bever-Platz keine Parkplätze für die Roller weggenommen werden sollen.

E-Bikes und E-Tretroller vom gleichen Anbieter

Abgestimmt hat der Stadtrat daraufhin, ob dieser Zusatz in die Liste von Anforderungen an einen E-Scooter-Betreiber mit aufgenommen werden sollte. Dem stimmte der Stadtrat zu, es gab aber fünf Gegenstimmen von Mitgliedern der Bunten Liste und auch Christiane Norff (ÖDP) stimmte dagegen, dass keine Parkplätze für die elektrischen Mobilitätsangebote wegfallen dürfen. Angelika Rundel (SPD) merkte an, dass auch das Thema Leih-Lastenfahrräder vorangetrieben werden soll. „Für viele Lindauer Familien ist es das Auto“, sagte sie.

Marc Hübler von der CSU wies darauf hin, dass die Stadt einen Anbieter auswählen sollte, der E-Bikes und E-Scooter anbietet. Lindaus Mobilitätsmanager Jaime Jose Valdés Valverde beteuerte, dass das auch der Plan der Stadt sei.