Lindacher Heimpremiere gegen Hofherrnweiler

Mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen wird der TV Lindach einverstanden sein. Eine Bewährungsprobe, ob der Aufsteiger in der Bezirksliga mithalten kann, bietet sich am Sonntag daheim gegen Hofherrnweiler.

Auch mit Interimstrainer Heinz Merz musste der TV Weiler am Sonntag die dritte Niederlage im dritten Spiel einstecken. Wenn auch die Gerüchte, dass Andreas Vorwerk ein Nachfolgekandidat von Andrea Aiello ist, von Vereinsseite aus dementiert wurden: Vorwerk befand sich beim 0:2 in Heuchlingen unter den Zuschauern. „Die Abteilungsleitung wird in Ruhe und für unsere Verhältnisse angepasst einen neuen Trainer suchen, der unsere junge Mannschaft führt, lenkt und ihr Sicherheit und Vertrauen gibt“, so der sportliche Leiter Uwe Schmid auf der vereinseigenen Homepage. Der Befreiungsschlag soll bereits am Samstag gegen den Aufsteiger FC Härtsfeld glücken.

Die bisherigen Leistungen lassen auf den ersten Sieg hoffen. Uwe Schmid: „Unsere Mannschaft spielt guten Fußball, der noch nicht zu Punkten geführt hat. Bis jetzt hat nur der letzte Abschluss, das notwendige Glück gefehlt.“

Noch schwächer als der TV Weiler ist nur der VfB Ellenberg in die Saison gestartet. Drei Niederlagen und ein Torverhältnis von 1:10 sind ein Indiz dafür, dass dem VfB wohl eine ganz schwierige Saison bevorsteht. Schon im vergangenen Jahr konnte man sich gerade noch so über Wasser halten. Heuchlingen reist derweil mit dem ersten Sieg im Rücken selbstbewusst zum VfB. Für Brisanz ist gesorgt, wurde doch der neue TVH-Trainer Reinhold Peter in der letzten Saison beim VfB entlassen.

Einmal verloren, einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Beim TV Lindach war von allem etwas dabei. Die vier eingefahrenen Punkte sind aller Ehren wert. Nicht nur, weil es gegen so etablierte Bezirksligisten wie Unterkochen und Heuchlingen ging, sondern auch, weil die Lindacher nur auswärts antraten. Am Sonntag kommt es nun endlich zur Bezirksliga-Premiere vor eigenem Publikum. Mit der TSG Hofherrnweiler ist kein Geringerer als der Vorjahresdritte zu Gast.

Die zweitplatzierte SG Bettringen zählt mit Unterkochen und Nattheim zu den drei Mannschaften, die noch ungeschlagen sind. Mit der Ausbeute von sieben Punkten ist der neue Trainer Klaus Frank mehr als zufrieden. So positiv kann und soll es weitergehen. Am Sonntag erwartet die heimstarken Bettringer mit dem SV Neresheim eine durchaus machbare Aufgabe. Nach zwei Auftaktsiegen kassierte der SVN beim 1:2 gegen Sontheim den ersten Dämpfer. Ebenfalls einen ersten Dämpfer hat der SV Ebnat am vergangenen Wochenende gegen die TSG Hofherrnweiler (0:1, d. Red.) erhalten. Am Sonntag hofft die Mannschaft von Jens Rohsgoderer, die zu den Favoriten zählt, auf einen Dreier gegen die TSG Nattheim. Das Spiel beginnt erst um 17 Uhr. Der SV Waldhausen tritt beim VfL Gerstetten an. Die Gerstetter haben sechs Punkte auf dem Konto, Waldhausen deren fünf. Der SVW ist allerdings noch ungeschlagen.