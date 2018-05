Der Seniorenkreis Zur Heiligsten Dreifaltigkeit lädt am Dienstag, 22. Mai, von 14.30 Uhr an zu einem Liedernachmittag mit Franz Sonntag am Akkordeon ein. Der Tag steht unter dem Motto „Willkommen Maien“ und findet im Gemeindehaus auf den Mittelberg statt. Von 14.30 Uhr an gibt es Kaffee, Zopfbrot und Butterbrezeln. Interessierte sind zu diesem Nachmittag eingeladen.