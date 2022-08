Liederkranzfamilie feiert gemeinsam

Zum Sommerfest des Liederkranzes Unterrombach hatte sich die gesamte Liederkranzfamilie vor dem Bonhoefferhaus versammelt. Alle vier Chorgruppen präsentierten laut Mitteilung ihre Lieder bei einem Konzert. Den Anfang machten die Kleinen im Liedergarten mit vier Liedern. Bei dem Lied „Maus im Weltall“ holte die Maus alle Reiseutensilien aus ihrem Koffer. So wurde der Liedtext auch bildlich untermauert. Kristin Schwarz wusste die Kinder für das Singen zu begeistern. Musik und Bewegung waren direkt vereint. Die Zuhörer spendeten Beifall.

Der Jugendchor ConTakt unter der Leitung von Kristin Schwarz bestach durch klare Stimmen bei rhythmischem Gesang mit „Best day of my life“ und „Can you feel the love tonight“. Der gemischte Chor unter der Leitung von Ulrike Roth sang unter anderem „Es gibt viel Schönes auf der Welt“ als typisches Sommerlied. Mit dem „Ständchen“ von Goethe schafften sie den Rahmen für die Ehrungen.

Erwin Brenner wurde für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand des Liederkranzes vom Vorsitzenden Harald Traub zum Ehrenvorsitzenden ernannt und mit einer Urkunde ausgezeichnet. Zusätzlich bekam er von den Sängerinnen und Sängern einen Reisegutschein. Rolf Schmid erhielt die silberne Ehrennadel des Eugen-Jaekle-Chorverbandes für 30 Jahre Singen.

Zum Abschluss präsentierte sich TonArt mit abwechslungsreichen Liedern wie „Tage wie diese“ und „The show must go on“. Bei den Liedern „Circle of life“ und „This is me” wirkte auch ConTakt mit. Für das leibliche Wohl sorgte ein Buffet von selbstgemachten Speisen.