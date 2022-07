Liederkranz Schwabsberg fiebert dem 100-jährigen Jubiläum 2024 entgegen

Rainau-Schwabsberg (ij) - Zum Auftakt der Hauptversammlung des Liederkranzes Schwabsberg hat der Vorsitzende Frank Kroboth zahlreiche Sänger und Gäste im Gasthaus „Goldenes Lamm“ begrüßt. Mit dem Musikstück „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen wurde der Abend mit modernem Chorgesang eröffnet.

Frank Kroboth erinnerte in seinem Bericht an den Abschied von Chorleiter Bernd Büttner bei der letzten Hauptversammlung. Mit einer intensiven Suche über alle Medienarten konnte schließlich Peter Waldenmaier als neuer Dirigent verpflichtet werden. Schwungvoll mit viel Körperbewegung begann die erste Singstunde coronabedingt erst im September.

Viele Helfer fanden sich auch zur Altpapiersammlung in August ein. Das Singen am Kriegerdenkmal zum Martinuspatrozinium im November war dann der erste öffentliche Auftritt des Liederkranzes 2021. Doch ein fortlaufender Singstundenbetrieb bis zum Jahresende sollte nicht sein. Zur letzten Singstunde am 17. November wurden schon viele Veranstaltungen abgesagt – so zum Beispiel der Ehrungsnachmittag oder der Advent am Bucher Stausee.

Dafür steht mit der Theateraufführung im Oktober 2022 endlich eine bereits zweimal verschobene Darbietung auf dem Programm. Ein sehr wichtiges Anliegen war Frank das Jubiläumsjahr 2024. Sehr viel Arbeit warte auf den Verein für dieses außerordentliche Jahr. Die Planungen sind bereits im vollen Gange. Einstimmig stimmten die Mitglieder außerdem einer moderaten Beitragserhöhung zu.

Gemeinderat Erich Migl hob besonders die Bedeutung des Chores als Kulturträger hervor. Mit dem Motto „Singen bringt Menschen zusammen“ sei der Gesang ein kreativer Ausgleich zum Alltag.

Peter Waldenmaier schwärmte in seinem Bericht vom „guten Ruf“ der Schwabsberger Sänger. Gerne hat er die Chorleitung übernommen. Da treffe man Leute mit Zielen, sagte er und unterstrich auch den „sehr guten Chorklang der Sänger“. Bis zum Jubiläumsjahr 2024 möchte er noch mehr Potenzial wecken und die Zuhörer mit modernem und traditionellem Liedgut erreichen.

Bei den Wahlen konnte der Vorsitzende Frank Kroboth, der Kassierer Karl-Heinz Schwitz, das aktive Beiratsmitglied Jürgen Meier sowie der erste Kassenprüfer Andreas Seibold in ihren Ämtern bestätigt werden.

Ehrungen

Aktive Chormitglieder: 25 Jahre: Andreas Hirsch, 30 Jahre: Markus Foltin und 50 Jahre Hariolf Kalkschmid.

Fördernde Mitglieder: 25 Jahre: Stefan Hutter, Gerhard Staudenecker, 30 Jahre: Jochen Weber, Wolfgang Watzl, Klaus Vogler, Markus Holzbrecher, Johannes Gaab, 50 Jahre: Josef Rathgeb, Georg Rief, Richard Vogler, 60 Jahre: Karl Deis, Georg Rathgeb, 65 Jahre: Bruno Fuchs, Martin Wiedemann, Oskar Wiedemann, 70 Jahre: Ludwig Abele.

Ehrenmitglieder: Aktiv: Franz Wagner, Passiv: Günther Grella und Georg Weber.