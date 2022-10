Liederkranz Marbach blickt auf zwei Vereinsjahre zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren konnte der Liederkranz Marbach wieder Rückblick in der Generalversammlung im Gasthaus „Hasen“ halten. Vorsitzende Elisabeth Widmann dankte allen Aktiven und auch den Chorleitern Rico Marquart sowie Andrea Häberle für das Durchhaltevermögen, das Corona von allen abverlangt hat. Trotz der an Auftritten und Proben doch „mageren Zeit“ ist immer etwas gelaufen. Das zeigten auch die Beiträge von Schriftführerin Claudia Dirlewanger und Kassiererin Hildegard Baur, die der Versammlung ihre Rechenschaftsberichte vortrugen. Gut zusammengefunden habe man mit Chorleiter Rico Marquart, was auch die beiden Auftritte des Chores mit ihm zeigten, so die Vorsitzende. Sie erinnerte vor allem an den ersten gemeinsamen Auftritt als Veranstalter Musikkapelle und Liederkranz beim diesjährigen Herbstfest. Eine große Besucherresonanz bei Musik und Gesang den ganzen Tag krönten den Erfolg dieses Festes.

Für Chorleiter Rico Marquart war es eine gute Entscheidung, den Liederkranz Marbach zu übernehmen. Man sei zusammengewachsen und auf einem guten Weg. Da man auch weiterhin ein gern gehörter Chor bleiben wolle, sei konsequentes Proben unumgänglich. Dabei dachte er sicher schon an das Weihnachtkonzert am ersten Advent in der Marbacher St. Nikolauskirche. Das Fazit seiner nun fast zweijährigen Tätigkeit: „Ich bin gerne in Marbach und bei meinem Chor“. Nicht immer einfach hat es Andrea Häberle, die die 23 Kinder im Jugendchor unter ihren Fittichen hat. Was sie aber immer wieder mit dem kleinen Völkchen auf die Beine stellt, ist beachtenswert. Man denke nur an das Musical, das in der Marbacher Schulturnhalle zu einem großen Erfolg für die Nachwuchssänger geworden ist. Bürgermeister Magnus Hoppe bescheinigte den Marbachern, ein hörenswerter Chor zu sein und er wünschte sich, dass dies auch in der Zukunft so bleibt. Er leitete dann die Wahlen, bei denen Stefan Neuburger zum stellvertretenden Vorsitzenden wiedergewählt wurde. Hildegard Baur ist weiterhin für die Finanzen zuständig und Bernhard Harsch sowie Jens Schulz sind neue Ausschussmitglieder, ebenso Isabell Madlener als Vertreterin des Kinderchores.

Vorsitzende Elisabeth Widmann konnte bei der Hauptversammlung noch langjährige Aktive für ihre Vereinstreue auszeichnen. Es sind dies Bernhard Harsch, Hildegard Baur und Marithe Eisele (alle 30 Jahre), sowie Elfriede Siebenrock (40 Jahre).