Liederkranz Fachsenfeld feiert Jahresschluss

Glanzpunkte beim Liederkranz Fachsenfeld

Jahresschlussfeier mit vielen Ehrungen

Vergangenen Samstag fand in der Gaststätte Bären in Fachsenfeld die Jahresabschlussfeier des Liederkranz Fachsenfeld statt. Die Vorsitzende Ute Dußling-Ilg konnte bei vollem Haus auch den Ortsvorsteher und Ehrendirigenten des Liederkranz Jürgen Opferkuch begrüßen. In ihrem Jahresrückblick wies die Vorsitzende nochmals auf die Höhepunkte der drei Chöre des Liederkranz Fachsenfeld hin. Herausragend war nicht nur das Benefizkonzert im Dezember 2018 mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg mit dem Frauenchor FeMusica vor vollbesetztem Hause in der Herzjesukirche, bei diesem Konzert konnten für den Kinderhospizdienst der Malteser und den Neubau des katholischen Gemeindezentrums Fachsenfeld insgesamt 4000 Euro gesammelt werden. Den Höhepunkt im Jahreskreis stellte sicher die Schlossserenade im Juli aller drei Chöre im Schloß Fachsenfeld dar. Bei sommerlichem Serenadenwetter im tollen Schlossambiente boten die Chöre des Liederkranz den rund 500 Besuchern eine musikalische Zeitreise von Deutschland über Wien bis nach Südamerika.

Am ersten Adventswochenende gab der Frauenchor FeMusica im Rahmen des Schlossadvents ein Weihnachtskonzert im Pleuersaal im Schloss Fachsenfeld. Der Zuspruch war so groß, dass leider 20 Minuten nach Saalöffnung kein Zutritt mehr möglich war. Es war ein grandioses Konzert unter der Leitung der engagierten Dirigentin Glaser-Schimmel, die es schaffte, den wunderschönen Klangkörper des Frauenchors mit dem Streich- und Bläserensemble emphatisch in Einklang zu bringen.

Vorsitzende Ute Dußling-Ilg bedankte sich ausdrücklich bei den beiden Dirigenten Hedwig Glaser-Schimmel und Franz-Xaver Klotzbücher, die beide in ihrem jeweils ersten Dirigentenjahr beim Liederkranz Fachsenfeld schon viele Glanzpunkte gesetzt haben.

Das Vorstandsteam konnte im Rahmen der Feier zahlreiche aktive Sängerinnen und Sänger für ihre jahrelange Treue ehren. Herausheben wollte Ute Dußling-Ilg Alwin Dangelmaier vom Männerchor, der seit 60 Jahren zum Liederkranz als aktiver Sänger gehört.

Dem Liederkranz Fachsenfeld ist es erneut gelungen, ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg im Zusammenwirken aller drei Chöre des Liederkranzes am 6. Dezember 2020 in Fachsenfeld zu organisieren. Für dieses Projekt werden gerne noch Sängerinnen und Sänger gesucht. Der Frauenchor FeMusica probt jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Musikerheim Fachsenfeld. Der Männerchor erwartet neue Mitsänger jeweils donnerstags um 19.30 Uhr im Gasthaus Bären in Fachsenfeld.

Die Ehrungen im einzeln:

Für 15 Jahre aktives Singen: Gabi Holl, Lisa Harsch und Brigitte Hoppe

Für 25 Jahre aktives Singen: Antonia Reichert

Für 30 Jahre aktives Singen: Sandra Brackmann, August Henne, Dieter Rieck, Rolf

Saur und Werner Berroth

Für 40 Jahre aktives Singen: Berthold Deger

Für 60 Jahre aktives Singen: Alwin Dangelmaier

Für 10 Jahre Ehrenamt: Elvira Feinauer, Heidi Hümer und Franz Dollansky

Helmut Argauer