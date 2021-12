Liederabend zur „Winterreise“ im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen

Der Tenor Philipp Nicklaus und Pianist Nikolaus Henseler gastieren mit einem Liederabend zur „Winterreise“ von Franz Schubert (op. 89/D 911) am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, um 19 Uhr im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses Friedrichshafen. Der Eintrittspreis zum Konzertabend beträgt 18 Euro. Karten gibt es an der GZH-Servicekasse, Telefon 07541 / 28 84 44, im Internet unter reservix.de sowie an der Abendkasse.

Gemäß den neuesten Corona-Regeln wird der Saal mit knapp halber Platzkapazität und Abständen bespielt, es gilt die 2G-Einlassbeschränkung. Ein digitaler Testnachweis ist erforderlich, er entfällt nach einer Boosterimpfung.