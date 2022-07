Liebherr prämiert Schüler des Technischen Gymnasiums

Ehingen (sz) - 21 Schülerinnen und Schüler der Technischen Gymnasiums an der Gewerblichen Schule Ehingen haben seit Dezember vergangenen Jahres getüftelt, gebaut und dokumentiert. In Kooperation mit der Liebherr-Werk Ehingen GmbH war die Aufgabe, eine Wendeeinheit zu konstruieren, die ein 15 Zentimeter langes, plattenförmiges Kunststoffbauteil von einem Förderband aufnehmen, um 180 Grad wenden und wieder auf dem Band ablegt. Vor Kurzem wurden die Ergebnisse bewertet und die Förderpreise übergeben.

Die Kooperation der Gewerblichen Schule Ehingen mit dem Liebherr-Werk in Ehingen hat inzwischen langjährige Tradition: Die Förderpreise werden bereits seit 2007 vergeben. Jungen Leute sollen für die faszinierende Welt der Technik begeistert werden.

Für das diesjährige Projekt fand die Kick-Off Veranstaltung am 1. Dezember vergangenen Jahres in der Gewerblichen Schule in Ehingen statt. Das Thema und die Aufgabe für die Schüler der 11. Klasse wurde durch Marcus Bund, Lehrer an der Gewerblichen Schule Ehingen, vorgestellt: Ein Bauteil aus Kunststoff mit den Abmaßen 100 x 150 x 20 mm wird nach der Oberflächenbearbeitung auf der Rückseite beschriftet. Der Auftrag für die Schüler war es nun, ein Modul zu konstruieren und zu fertigen, welche das Bauteil um 180 Grad auf der langen Seite dreht. Das Bauteil wird durch ein vorhandenes Förderband in die Vorrichtung geschoben und soll dort wieder abgelegt werden. Der Wendevorgang kann manuell oder elektrisch gesteuert erfolgen.

Für die jungen „Konstrukteure“ gab es zusätzlich noch einiges zu beachten. Die allgemeine Sicherheit der Anlage muss gewährleistet sein und die Fertigung soll unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen. Auch auf die Dokumentation wurde großer Wert gelegt: Funktionsweise der Konstruktion, Einzelne Fertigungsschritte und -abläufe, Technische Zeichnungen, Entscheidungskriterien die zur Lösungsfindung beigetragen haben und eine Kostenaufstellung.

21 Schülerinnen und Schüler in Dreier-Gruppen machten sich an die Arbeit und durften am vergangenen Freitag bei der Abschlussveranstaltung in der Lehrwerkstatt des Liebherr-Werks ihre Ergebnisse präsentieren. Eine Jury bestehend aus Marc Mebus, Konstrukteur bei Liebherr und Andreas Reichart, Ausbilder in der Liebherr-Lehrwerkstatt, bewertete die Arbeiten der jungen Leute anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs.

Ulrich Hamme, Technischer Geschäftsführer der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, verlieh dann die Förderpreise an die drei besten Teams: Der erste Preis über 300 Euro ging an Magnus Schmid, Nicolas Kopp und Lars Seiffert. Den zweiten Preis über 200 Euro gewannen Hannes Bauer, Philipp Bleher und Moritz Metzler und über den dritten Platz mit 100 Euro durften sich Benjamin Mack, Lino Keul und Georg Tress freuen.