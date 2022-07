Liebherr-Kran baut Puccini-Bühnenbild bei Bregenzer Festspielen auf

Die Bregenzer Festspiele, mit der weltweit größten Seebühne, haben beim Errichten des Bühnenbilds für die Oper „Madame Butterfly“ erneut auf einen Liebherr-Kran gesetzt. Der Flat-Top-Kran 150 EC-B 8 Litronic baute über einen Zeitraum von zehn Monaten das Bühnenbild aus der vergangenen Spielzeit ab und das neue wieder auf. Das berichtet Liebherr in einem Presseschreiben. Das mehr als 20 Meter hohe Bühnenbild besteht aus 117 Einzelteilen. Zentrales Element ist eine Nachbildung eines dünnen Papierblatts, das auf dem Wasser treibt. Um das Papier in einer Größe von mehr als 1340 Quadratmetern mit einem Gewicht von circa 300 Tonnen auf den See zu bringen kam ein Liebherr-Kran zum Einsatz. Die Vorführungen von Puccinis Oper „Madame Butterfly“ können somit mit der Premiere am 20. Juli beginnen.