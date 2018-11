Lieber Müllsünder,

dass Sie ihre ausgediente Couch, den kaputten Wäscheständer oder überflüssige Farbe loswerden wollen, ist ihr gutes Recht. Dass Sie das Zeug einfach irgendwo hinschmeißen, geht mir nicht so ganz in den Kopf. Gerade solche sperrigen Dinge wie eine Couch müssen Sie doch ohnehin ins Auto laden – ob Sie die nun beim nächsten Glascontainer entsorgen oder ordnungsgemäß bei einer Abgabestelle – und von denen gibt es genug - sollte keinen Unterschied machen. Bezahlt haben Sie über ihre Müllgebühr ja auch schon. Was soll der Blödsinn? Am Ende zahlen alle für Ihre Bequemlichkeit mit – weil die Mehrkosten über die Gebühren wieder reingeholt werden. Deswegen bin ich dafür, die Bußgelder deutlich zu erhöhen. Auch, wenn nur wenige erwischt werden. Und dann wäre da noch was: Verkehrssünder müssen eine Nachschulung in der Fahrschule machen. Wie wäre es also mit einer Nachschulung in Sachen Müllentsorgung? Wer erwischt wird, darf im Praxisseminar Müll wegräumen. Die Stadt wird sauberer und der Lerneffekt wäre sicher enorm.