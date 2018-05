Liebenau Kliniken ehren langjährige Mitarbeiter

Die Liebenau Kliniken betreuen und begleiten Menschen mit oft sehr individuellen Nöten. Dafür brauche es das wertvolle „Engagement der Mitarbeiter“, wie die Liebenau Kliniken mitteilen. Deshalb hat sie kürzlich etliche Dienstjubiläen feierlich geehrt. Geehrt wurden der Perssemitteilung zufolge 37 Jubilare, die seit zehn, 20, 25, 30, 35 und 40 Jahren dort arbeiten. Die Mitarbeiter ermöglichen „durch ihre Loyalität, Treue und Zufriedenheit eine besondere Qualität unserer Arbeit“, so Geschäftsführer Sebastian Schlaich.

Wertvolle Erfahrung bei Mitarbeitern

Ob in Verwaltung oder Pflege, in Hauswirtschaft oder therapeutischer Arbeit: Die Jubilare kommen aus sämtlichen Bereichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Arbeit mit Patienten sei nur möglich, „wenn wir hier auf Zuwendung, Verständnis und Offenheit, aber auch auf Fachlichkeit, Professionalität und Klarheit setzen können“, so Schlaich und fügte an seine Mitarbeiter gewandt hinzu: „All dies haben gerade sie, unsere langjährigen Mitarbeiter, entwickelt. Ohne ihre Erfahrung und Unterstützung wäre unsere Arbeit absolut nicht denkbar.“ Sebastian Schlaich freute sich, dass sich die Jubilare offensichtlich wohl fühlen würden. Gründe dafür sah er an äußeren Bedingungen und an der Arbeit mit den Menschen selbst, die Kraft und Energie gebe. „Das ist das Geheimnis, weshalb wir eine so verschworene Mannschaft werden konnten.“ Der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, Oliver Sturm, drückte diese Wertschätzung mit einem Lied aus: „Hier wäre nichts ohne euch. Hier wär‘ ein leeres Haus.“