Liebe, Lust und Leidenschaft bei 3sat

Berlin (dpa) - Die Liebe ist ein seltsames Spiel: Das müssen auch drei experimentierfreudige Kunststudenten leidenschaftlich, aber auch leidvoll erfahren. Sie lassen sich auf eine Dreiecksbeziehung ein, die zwar eine Menge erotischer Lust verheißt, aber auch voller Irrungen und Wirrungen steckt.

Mit dem spanischen Spielfilm „Luftschlösser“ (2009) startet 3sat am Dienstag (25. Januar) um 22.55 Uhr die kleine Reihe „Amour Fou“, in der sich alles um die obsessive und zuweilen wahnsinnige Liebe dreht, die die Kraft besitzt, Grenzen zu überschreiten. Nicht selten aber ist es aber auch eine echte Last mit der Lust.

Fragil ist das erotische Gleichgewicht zwischen Jaime (Biel Durán), Marcos (Nilo Mur) und Maria José (Adriana Ugarte), denn die drei liebestollen Kunststudenten begegnen sich in ihrer Ménage à trois keineswegs auf Augenhöhe. Jaime stellt lapidar fest: „Habe ich vielleicht ein Glück, dass ich auf euch beide getroffen bin. Da stelle ich endlich mal was auf die Beine, der eine impotent, die andere frigide.“

Das führt zu einem recht bizarren Treiben, bei dem Marcos vorerst zum voyeuristischen Zusehen verdammt ist, während Maria José und Jaime kaum aus dem Bett herauskommen. Viel nackte Haut zeigt der spanische Regisseur Salvador García Ruiz in seinem Spielfilm „Luftschlösser“, in dem sich die drei jungen Kunststudenten das Bett und die Leidenschaft zur Malerei teilen. Ein Film über die Liebe zur Kunst und die Kunst der Liebe.

Aber kann das gutgehen? Nach und nach entpuppt sich ihr lustvoller Reigen als Luftschloss, als Marcos auf wundersame Weise seine Impotenz überwindet und Maria José mehr und mehr Lust empfindet. Plötzlich ist Jaime der dritte Mann im Bett...

Um eine Liebe zu dritt geht es auch in dem französischen Spielfilm „Amoureuse“ (1. Februar), in dem Charlotte Gainsbourg die Qual der Wahl hat. Bei „Coco Chanel & Igor Stravinsky“ (3. Februar) dreht sich wiederum alles um die Kunst und die Leidenschaft. Auch „Lady Chatterley“ (4. Februar) darf nicht fehlen. In insgesamt sieben Spielfilmen steht bei 3sat die „verrückte Liebe“ vom 25. Januar bis zum 4. Februar im Mittelpunkt.