Lichterzauber, poetisches Theater und Aktionen

Lindenberg (sz) - Die Lindenberger Museum- und Einkaufsnacht findet wieder statt. Am Freitag, 23. September, versprechen die Verantwortlichen eine stimmungsvoll beleuchtete Stadt mit offenen Läden. Dazu gibt es auf dem Stadtplatz einen Streetfood-Market und poetisches Theater auf dem Museumsplatz.

Das Theater Anu baut dort „Die große Reise“ auf – ein Lichterlabyrinth mit tausend Kerzen. Die begehbare Installation erwartet die Besucher mit kleinen Theater-Performances und macht den Museumsplatz zum leuchtenden Begegnungsraum. Im Museum führen Guides mehrfach durch die Dauerausstellung. Als kleine Sonderausstellung sind phantasievoll gestaltete Lichtergläser von allen Kindergartenkindern in Lindenberg zu sehen. Bis zur Nacht der Nächte basteln sie diese Leuchten, die dann im Museum stehen.

Doch auch das Shoppen soll in dieser Nacht nicht zu kurz kommen. Mit Lichtern vor der Tür und Aktionen begrüßen die Geschäfte ihre Kunden an diesem Abend. So kann man zum Beispiel am Roulettetisch bei Mode Bufler sein Glück versuchen, bei Buch Netzer Buchdeckel-Collagen basteln, mit Fingerfood durch den Intersport Haisermann schlendern oder bei Betten Specht spielerisch heiße Kartoffeln aus dem Feuer holen. Auch das Atelier K4 öffnet seine Türen und zeigt Kunst bei Aperó und Häppchen. Als weiteres Highlight runden Feuer-Shows in der Stadt das Shopping-Vergnügen ab.

Der Streetfood-Market auf dem Stadtplatz geht bis zum 25. September.