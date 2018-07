Lichterprozession ist auf dem Schönenberg

Die Maiandacht mit anschließender Lichterprozession findet am Sonntag, 30. Mai, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr auf dem Schönenberg.

Zum Abschluss des Maimonats ist am Sonntag, 30. Mai, eine feierliche Maiandacht auf dem Schönenberg. Die Andacht beginnt um 18.30 Uhr. Bei günstigem Wetter zieht die anschließende Lichterprozession mit dem Gnadenbild den gewohnten Weg. Bei schlechtem Wetter findet die Prozession in der Kirche zum Schönenberg statt. Für die Lichterprozession sind Kerzen und Windschutzhüllen in der Kirche erhältlich.