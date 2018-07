Libyens Rebellen jagen Gaddafi mit Sondereinheit

Tripolis (dpa) - Die neuen militärischen Machthaber in Libyen haben eine Sondereinheit aufgestellt, um den untergetauchten Diktator Muammar al-Gaddafi zu jagen. Der Verband bestehe aus mehr als 200 speziell ausgebildeten Soldaten, berichtete der Sender Al-Arabija unter Berufung auf den Militärrat in Tripolis. Gaddafi wird noch in Libyen vermutet, sein Aufenthaltsort gilt als unbekannt. Ein Sprecher des Militärrats sagte dem Sender zufolge, die Rebellen hätten Gaddafi inzwischen geortet. Seine Ergreifung sei nur noch „eine Frage der Zeit“.