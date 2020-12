Liberale der Region wollen Sitz in der FDP-Landtagsfraktion

Der FDP-Kreisverband Ravensburg bereitet sich nach eigenen angaben intensiv auf die Landtagswahl am 14. März vor. So hätten die Wahlkreise Wangen/Iller und Ravensburg ein gemeinsames Wahlkampfteam gebildet, das seit dem Juli kontinuierlich an den Kampagnenvorbereitungen arbeitet. Die Kandidaten der Liberalen sind Frank Scharr (Wangen/Iller) und Diplom-Ökonom Markus Waidmann (Ravensburg). Sie haben zum Ziel, einen Sitz für die Region in der nächsten FDP-Landtagsfraktion zu stellen.

Unterstützt werden die Kandidaten dabei unter anderem von den Ersatzkandidaten Lena Braun aus Bad Waldsee und Klaus Kuglmeier aus Tettnang. Scharr und Waidmann fordern mehr Initiativen zur Stärkung der ländlichen Region durch Impulse für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein besonderes Augenmerk legen sie auf eine Offensive für die Digitalisierung in Schulen und Verwaltung sowie gleiche Chancen für alle in Bildung und Weiterbildung. Die Vereinfachung des Baurechts mit dem Ziel „bezahlbares Wohnen“ und eine sinnvolle und bezahlbare Verbindung von Ökologie und Ökonomie ergänzen neben weiteren Themen den Arbeitskatalog der Kandidaten.

Dem FDP-Wahlkampfteam sei die besondere Situation als Folge der Pandemie bewusst und habe daher eigene öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Stattdessen würden die Kandidaten öffentlich zugängliche Videokonferenzen als möglichen Ersatz für persönliche Kontakte und Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern anbieten. Wer bereits das Gespräch mit Frank Scharr und Markus Waidmann aufnehmen möchte, könne sie per E-Mail an info@frank-scharr-fdp.de beziehungsweise markus.waidmann@fdp-ravensburg.de erreichen.