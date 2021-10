LG Welfen-Läuferinnen erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Genau zwei Wochen nach den Berglaufmeisterschaften in Telfes sind die LG Welfen-Läuferinnen Irmgard Olma, Brigitte Hoffmann und Uschi Bergler zu den Berglauf-Europameisterschaften der Masters nach Tramonti di Sotto in der italienischen Region Friaul Julisch-Venetien gereist. In dieser traumhaft schönen Gegend gingen 315 Athletinnen und Athleten aus 17 Nationen an den Start. Hier waren 9,5 km und 450 Höhenmeter bergauf sowie 450 Höhenmeter bergab auf technisch schwierigem Terrain mit sehr steilen Passagen, Steinen, Wurzeln und teils losem Untergrund zu bewältigen.

Als schnellste LG Welfen-Läuferin belegte Brigitte Hoffmann in 1:07:04 Std. den 5. Platz in der Kategorie W 60, Uschi Bergler errang in 1:11:46 Std. Platz 6 in dieser Kategorie. Zusammen mit Dorit Stehr (Platz 8 W 60 in 1:12:21 Std.) wurden sie Mannschafts-Vize-Europameister.

Irmgard Olma erlief in 1.29:57 Std. den 3. Platz in der W 70. Den 2. Platz musste sie um eine Sekunde denkbar knapp der Lettin Petrova Valentina überlassen.

Noch eine Schippe drauf legte Brigitte Hoffmann einen Tag später. Sie startete bei den Europameisterschaften Masters im Trail-Running über 43,5 km und 1.800 Höhenmeter. Die Strecke war landschaftlich sehr eindrucksvoll, vorbei an Seen, durch Tunnel und auch durch einen Fluss an einer einigermaßen gesicherten Stelle. Vom technischen Anspruch her toppte sie noch die Berglauf-Strecke. Die LG Welfen-Läuferin Brigitte Hoffmann meisterte nach den Anstrengungen am Tag davor den Kurs bravourös mit dem 2. Platz in der AK W 60 in 5:44:18 Std. und durfte sich in der Mannschaft zusammen mit Elke Keller (5:03:55 Std.) und Christine Dörscher (5:43:48 Std.) über den Europameistertitel freuen.

Das Ziel erreichten insgesamt 105 Athletinnen und Athleten in einer Zeitspanne von 3:55:03 und 8:37:25 Stunden. Damit war es für die LG Welfen-Läuferinnen mit insgesamt fünf Medaillen ein sehr erfolgreiches Wochenende.