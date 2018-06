LG-Welfen-Athleten räumen in Wangen ab

Die diesjährigen Oberschwäbischen Meisterschaften der Leichtathleten fanden am vergangenen Samstag bei angenehmen Witterungsbedingungen im Allgäustadion in Wangen statt. Die LG Welfen-Athleten konnten dabei mit über einem Dutzend Titeln und einer Reihe von Spitzenleistungen glänzen.

So gelang Matthias Heer (TV Weingarten) ein Start-Ziel-Sieg über 800 Meter der Männer in ausgezeichneten 1:58,19 Minuten. Aber auch sein jüngerer Trainingskollege Nicolas Deutschbein (TV Weingarten/mJU18) zeigte seine läuferischen Möglichkeiten über die Sprintstrecken 100 Meter (2. Platz in 12,06 Sekunden), 200 Meter (1. Platz in 23,79 Sekunden) und vor allem über 400 Meter (1. Platz in 51,31 Sekunden) auf, mit denen er in der vorläufigen deutschen Bestenliste unter den besten zehn rangiert. Sein gleichaltriger Vereinskamerad Johannes Schropp (TV Weingarten) dagegen kam über die 110 Meter Hürdenstrecke auf sehr starke 15,38 Sekunden (1. Platz) und belegte auch mit übersprungenen 3,50 Metern im Stabhochsprung Platz 1. Im Hoch- und Weitsprung kam David Bottlinger (TV Weingarten/mJU18) mit 1,63 Metern und 5,53 Metern zum Erfolg, während Christian Schwarz (TV Weingarten/mJU18) das Kugelstoßen (12,31 Meter und Platz 4) und Diskuswerfen (39,88 Meter und Platz 2) abdeckte. Zwei weitere Titel holte sich Andreas Glück (TV Weingarten) im Diskus- und Speerwerfen der Männer (32,68 Meter und 45,01 Meter).

Die 14-jährigen Jugendlichen Sebastian Sauter (SG Baienfurt), Moritz Ruchti (TV Weingarten) und Florian Hiller (TSB Ravensburg) teilten sich ebenfalls die Disziplinen auf. So kam Moritz Ruchti im Stabhochsprung mit 2,80 Metern zum Erfolg und mit einer Steigerung auf 14,22 Sekunden im 80 Meter-Hürdenlauf auf Platz 2, während sich Sebastian Sauter über 100 Meter in den Endlauf kämpfte und dort mit 13,33 Sekunden Platz 4 erreichte. Florian Hiller holte drei dritte Plätze im Hochsprung (1,45 Meter), Diskuswerfen (22,04 Meter) und im Speerwerfen (29,67 Meter).

Bei der weiblichen Jugend U20 kam Lorena Tierno (TV Weingarten) im Vorlauf über 100 Meter auf 13,13 Sekunden und siegte im Endlauf mit 13,37 Sekunden. Auch der Hürdenlauf führte mit 16,62 Sekunden auf Platz 1, während sie mit starken 4,89 Metern im Weitsprung Platz 2 belegte.

Auch in der wJU18 knüpfte Karolin Müller (TSB Ravensburg) an ihre guten Sprint- und Sprungergebnisse früherer Jahre an. So kam sie mit 13,07 Sekunden im Endlauf über 100 Meter zum Erfolg und belegte mit 4,96 im Weitsprung knapp vor ihrer Vereinskameradin Lara Weingärtner (TV Weingarten/wJU18/4,84 Meter) den 4. Platz. Annika Hiller (TSB Ravensburg/wJU18) holte sich die beiden Titel im Kugelstoßen mit 11,70 Metern und Diskuswerfen mit 31,22 Metern).

Ausgezeichnete Leistungen gelangen auch der 15-jährigen Franziska Jehle (SV Blitzenreute), die sich in Wangen, angeleitet von der erfahrenen LG Welfen-Läuferin Sylvia Schierjott (TV Weingarten/Seniorin W50/2:26,33 Minuten) von Woche zu Woche über die 800 Meter auf sehr starke 2:25,47 Minuten steigerte. Auch Ramona Kamps (TV Weingarten/14 Jahre) erzielte mit einem gelungenen 80-Meter-Hürdenlauf in 13,64 Sekunden und 13,75 Sekunden über 100 Meter jeweils Platz 3. Ebenfalls Platz 3 erreichte Sarah Wieland (TV Weingarten/14 Jahre) mit neuer persönlicher Bestleistung im Hochsprung von 1,35 Metern.