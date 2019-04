LG-Läufer Weber verpasst deutschen Rekord knapp

Beim Halbmarathon in Freiburg sind die Läufer der LG Welfen sehr erfolgreich unterwegs gewesen.

Hubert Weber sorgte für den sportlichen Höhepunkt mit einer ebenso sportlichen Höchstleistung in der Männerklasse 70 bis 75 Jahre. Mit einer Zeit von 1:28,21 Stunden verpasste Weber den zehn Jahre alten Deutschen Rekord des Ausnahmeläufers Walter Koch aus Stuttgart um nur zwei Minuten. Den Deutschen Meistertitel in der M70 sicherte er sich mit einem Vorsprung von fast 13 Minuten. Nach 42:49 Minuten für die ersten zehn Kilometer verschärfte Weber in der zweiten Hälfte durch Freiburgs historische Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten und Schönheiten sogar noch das Tempo.

Kräftezehrende 21 Kilometer

Starke Konkurrenz hatte Brigitte Hoffmann in ihrer Paradedisziplin. Mit Heidrun Besler traf die Ravensburgerin auf die Deutsche Rekordinhaberin der W60 im Marathon und im Halbmarathon. Beide Läuferinnen zählten zusammen mit Christine Sachs vor dem Rennen zu den Favoritinnen. Nach kräftezehrenden 21 Kilometern ging der Deutsche Meistertitel an die Altstädterin Besler in 1:31,13 Stunden.

Exakt zwei Minuten später lief Hoffmann über den Zielstrich beim Messegelände und freute sich über die Vizemeisterschaft. „Ich habe mir das Rennen gut eingeteilt und bin Heidrun nach der Hälfte des Wettkampfs immer näher gekommen“, resümierte die Welfin ihr Rennen. Für Hoffmanns Dauerrivalin Sachs reichte es nur für Platz vier. Uschi Bergler ging trotz extrem kurzer Vorbereitung an den Start, um die Mannschaft 50plus zu verstärken. In der zahlen-und leistungsstarken W60 war für die Läuferin aus Grünkraut das Ankommen wichtig. 1:45,53 Stunden und Platz 17 war ihr Ergebnis. Die Mannschaft vervollständigte Bärbel Paul, die sich in der Einzelwertung über einen weiteren Medaillenplatz für das Team der Langstreckler aus Ravensburg freuen durfte. In 1:55,20 Stunden komplettierte sie nach Maria Feyerabend und Elfi Hüther das W65-Podest. Die Mannschaftswertung 50plus beendeten Hoffmann, Bergler und Paul auf dem fünften Platz. Bei ihrem ersten Wettkampf für die LG Welfen ließ die 32-jährige Sarah Kraft in 1:31,08 Stunden und Platz 42 noch 829 Läuferinnen im offenen Lauf hinter sich. Insgesamt 121 Frauenmannschaften erreichten auf dem schnellen Kurs das Ziel am Freiburger Messegelände. Kraft, Hoffmann und Bergler kamen auf den 14. Platz.