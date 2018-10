Zu einem großen Brand ist es am Sonntagabend gegen 19 Uhr in Machtolsheim gekommen. In einer Garage aus Holz beziehungsweise einer Scheune als Anbau an ein Wohnhaus in der Heidehofstraße 1 brach das Feuer aus. Die große Gefahr: Das Feuer mit hohen Flammen wollte auf das Wohnhaus überspringen. Glücklicherweise konnten alle Bewohner ins Freie gelangen. Als die Feuerwehren eintrafen, brannte die Scheune bereits lichterloh. Voller Einsatz der zahlreichen Wehren aus Laichingen und Umgebung war gefordert, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern.