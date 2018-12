Von Aalener Nachrichten

Ein ehemaliges Pflegeheim in der Karl-Bonhoeffer-Straße in Neresheim soll laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in Flammen gestanden haben. Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht mehr bewohnt. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung, so dass die Bevölkerung gebeten werden musste, die Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers nicht verhindern, so dass das gesamte Gebäude in Vollbrand geriet.