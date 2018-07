Leverkusen spitze: 4:1 in Augsburg

Augsburg (dpa) - Bayer Leverkusen hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Werkself kam am Abend zum Auftakt des fünften Spieltages zu einem verdienten 4:1 beim Aufsteiger FC Augsburg. Die Leverkusener blieben auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen und stimmten sich auf den Champions-League-Beginn am Dienstag beim FC Chelsea in London ein. Für Bayer trafen Sidney Sam, Stefan Kießling und Eren Derdiyok. Der Japaner Hajime Hosogai hatte die Augsburger in der fünften Minute in Front gebracht.