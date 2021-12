Leutkircher Unternehmen unterstützt soziale Einrichtungen

Das Unternehmen Sycotec aus Leutkirch unterstützt auch in diesem Jahr wieder soziale Einrichtungen vor Ort, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. So gingen anlässig des jährlichen Projektes „Spende anstatt Weihnachtsgeschenke“ jeweils 2000 Euro an die Stiftung Kinderchancen für ihre Projekte „LUChS – Lernen und Chancenschenken“ sowie an die Stiftung St. Anna zur Unterstützung der Fertigstellung des Naturklassenzimmers. Die Otl-Aicher-Realschule und die Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen, mit denen Sycotec Bildungspartnerschaften unterhält, wurde bei Schulprojekten gefördert. Zudem unterstützte das Unternehmen mit dem Kauf von Adventskalendern sowie einer zusätzlichen Spende das Projekt „Adventskalender“ des Förderverein Lions-Hilfe. Zudem trägt Sycotec das Hospiz Ursula in Leutkirch im Rahmen einer Fünf-Jahres-Förderung mit.