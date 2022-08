Leutkircher Köpfe beim Talk vor dem Bock

Alljährlich im Rahmen des Altstadt-Sommerfestivals (ALSO) gibt es einen „Talk vor dem Bock“ mit drei Gästen aus Leutkirch. Am Montag, 8. August, erwartet TiB-Moderator Karl-Anton Maucher Andreas Wolf, Susanne Joser-Schmidt und Wolfgang Metz auf der Bühne am Gänsbühl. Die Veranstaltung beginnt bereits um 19 Uhr. Bei Regen wird der Talk in die Festhalle verlegt.

„Menschen mit Geschichten“ ist seit Anbeginn der traditionsreichen Leutkircher Talk-Reihe der Untertitel des Talk im Bock. Und die Gäste beim Sommertalk haben wahrlich interessante Geschichten auf Lager. Andreas Wolf ist Banker, Künstler und Fasnetsnarr. Er war zeit seines Berufslebens Filialleiter bei der Kreissparkasse, rief mit anderen zusammen eine deutsch-slowenische Partnerschaft ins Leben und machte aus dem Musikball in Unterzeil den Premium-Fasnetsball der Region.

Die in Leutkirch aufgewachsene Susanne Joser-Schmidt ist der Motor der Städtepartnerschaft zwischen Leutkirch und dem südfranzösischen Bedarieux. In einer großen Leutkircher Familie aufgewachsen, war sie schon als Jugendliche fasziniert von der deutsch-französischen Begegnung im französischen Süden. Als 17-jährige absolvierte sie ein Praktikum in der Touristinfo der Partnerstadt. Das war im Gründungsjahr der Jumelage.

Der Priester, Musiker und Buchautor Wolfgang Metz, 1978 geboren, ist auf einem Bauernhof in Heggelbach aufgewachsen: Er hat am Technischem Gymnasium in Leutkirch sein Abitur gemacht, war dann Zivildienstleistender auf der Rettungswache beim Roten Kreuz. Es folgte ein Theologiestudium in Tübingen und Rom und die Priesterweihe.Aktuell ist er Hochschulseelsorger an der Universität Tübingen. Moderator ist Karl-Anton Maucher. für Musik sorgen Just Friends. Der Eintritt ist frei.