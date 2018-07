Leutkircher Freibad hat am Sonntag letztmals geöffnet

Am Sonntag ist das städtische Freibad am Stadtweiher zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Zu den treuesten Besuchern gehörten auch in diesem Jahr die rund 2217 Besitzer von Familien-Saisonkarten. Dass das Leutkircher Naturfreibad auch für viele Badegäste aus der näheren und weiteren Umgebung attraktiv ist, zeigen die Besucherzahlen: Insgesamt rund 65000 Personen passierten im Badesommer 2011, trotz unbeständigem Wetter, die Pforten am Stadtweiher (2010: rund 63100).

Mit einem Fragebogen hat die Touristinfo die Kundenzufriedenheit der Badegäste abgefragt. Sie konnten Fragen zur Attraktivität oder Sauberkeit beantworten und werden damit zu einem noch besseren Angebot im Freibad beitragen. Alle die bei der Umfrage teilgenommen und ihren Namen angegeben haben, nehmen nun an einer Verlosung mit schönen Sachpreisen teil. Die Gewinner werden am Sonntag um 15 Uhr im Freibad ermittelt. Hauptpreis ist eine Saisonkarte für die Badesaison 2012.