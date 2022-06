Leutkirch beteiligt sich wieder an der Aktion „Stadtradeln“

Leutkirch (sz) - „Radeln für ein gutes Klima“ heißt es auch in Leutkirch wieder von Samstag, 25. Juni, bis Freitag, 15. Juli. Denn bereits zum fünften Mal beteiligt sich die Stadt gemeinsam mit 25 weiteren Städten und Gemeinden aus dem Landkreis an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“, die vom Klima-Bündnis auf die Beine gestellt wird. Beim Stadtradeln geht es darum, als Team möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Im genannten Zeitraum können alle Leutkircher Bürgerinnen und Bürger sowie alle, die in Leutkirch arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, mitmachen und unabhängig voneinander in Teams möglichst viele Radkilometer sammeln, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.

„Es wäre toll, wenn wir gemeinsam unser Ergebnis vom letzten Jahr noch übertreffen könnten“, meint Michael Krumböck, Umweltbeauftragter der Stadt Leutkirch. Deshalb ruft er auf: „Gründen Sie ein Stadtradeln-Team beziehungsweise schließen Sie sich einem bestehenden Team an, um beim Wettbewerb teilzunehmen.“ Gerne können sich Interessierte auch dem „Offenen Team Leutkirch“ anschließen. Die Anmeldung erfolgt online unter der Adresse www.stadtradeln.de/registrieren. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann die Unterlagen zur Erfassung der Fahrtstrecken bei Michael Krumböck unter Telefon 07561/87-172 anfordern.

Wie im vergangenen Jahr wird es zum Auftakt der Aktion am 25. und 26. Juni eine Fahrrad-Schnitzeljagd geben. Dazu werden in den beteiligten Städten im ganzen Landkreis Banner aufgehängt. Wer mindestens drei Station abfährt und das mit Fotos dokumentiert, kann an einem vom Landkreis organisierten Gewinnspiel teilnehmen.

2021 hatten 625 Fahrradfahrer aus Leutkirch in 37 Teams teilgenommen. Sie fuhren insgesamt 200.271 Kilometer. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle ermutigt die Bürger in einem Grußwort auf der Stadtradeln-Homepage, die Aktion vor allem als Ansporn für den Weg zur Arbeit oder zur Schule und für einen gemütlichen Ausflug oder eine Feierabendtour in das schöne Umland zu nutzen. „Lassen Sie uns mit Freude und Begeisterung radeln und dadurch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und für unsere Gesundheit leisten“, schreibt Henle.