Andrea Stauber aus Bad Waldsee (59) wird auch dem nächsten Diözesanrat wieder angehören. Über dessen neue Zusammensetzung ist unlängst in den Dekanaten abgestimmt worden. Die verheiratete Frau und Mutter dreier Kinder war schon seit 2007 Mitglied des Laiengremiums und arbeitete im Ausschuss „Familien stärken“ mit. Stauber engagierte sich darüber hinaus auch 15 Jahre lang im Kirchengemeinderat von St. Peter, davon zehn Jahre lang als zweite Vorsitzende. Auch im Dekanatsrat war die Waldseerin lange Jahre Mitglied. Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ unterstrich Stauber, dass sie sich darauf freue, die Arbeit aus dem achten Diözesanrat fortführen zu können, „zumal einige der Top-Themen auch den neunten Diözesanrat beschäftigen werden“. Als Beispiele führt sie unter anderem den „angestoßenen Dialogprozess in der Kirche“ an, den sie begleiten möchte. Stauber: „Gerne möchte ich als Schnittstelle zwischen Kirchengemeinde, Dekanat und Diözese fungieren und vermittelnd tätig sein.“ Auch Peter Niedergesäss (55), ebenfalls wohnhaft in Bad Waldsee, wird dem Gremium weiter angehören. Er vertritt hier in seiner Eigenschaft als KAB-Diözesangeschäftsführer auch weiterhin die katholischen Verbände. Josef Mattes (75), der Dritte im Bunde aus der Region um Bad Waldsee, vertrat im achten Diözesanrat die Interessen der Priester und Vikare. Für den neunten Rat trat der Pfarr-Pensionär altershalber jedoch nicht mehr an. (saz) (59)