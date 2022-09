Ein besonderes Projekt hat sich der Freiburger Apnoetaucher Nikolay „Nik“ Linder dieses Jahr vorgenommen. Er möchte den Bodensee schwimmend umrunden. Die Strecke von ca. 200 Kilometer soll in einem Zeitraum von 20 Tagen geschafft werden.

Für die Bewältigung dieser Aufgabe nutzt er eine Wasserdichte Tasche, die er an Land auf dem Rücken trägt und im Wasser mithilfe einer flexiblen Leine hinter sich herzieht. In dieser Tasche befindet sich alles, was er zum Überleben braucht. Diese Art des Reisens nennt sich Seatrekking und wird normalerweise im warmen Meer mit tollen Sichtweiten gemacht. Dabei geht es nicht alleine um das schwimmende Vorankommen, sondern um das 360 Grad Erlebnis. Die Küste wird sowohl über als auch unter Wasser entdeckt.

Für Nik ist diese Art des Reisens aber kein Rekord, denn bislang hat den Bodensee noch niemand schwimmend umrundet. Er möchte auf der Tour Aufnahmen über und Unterwasser machen und so eine Art Unterwasserlandkarte der gesamten Uferregion erstellen. Darüber hinaus trifft er Fachleute, welche die Bedeutung des Bodensees als Naturreservat, Trinkwasserspeicher, Archäologische Fundstätte und natürlich als beliebter Tourismusort vorstellen.

Diese langsame aber umweltschonende Art des Reisens ermöglicht es ihm, nicht nur schwimmend unterwegs zu sein, sondern gelegentlich das Wasser für Grenzübertritte zu verlassen oder Naturschutzgebiete und Fährstecken zu meiden.

Nik Linder startete gestern in Romanshorn in der Schweiz und will Anfang Oktober die komplette Runde inklusive dem unteren See geschafft haben.