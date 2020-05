Letztes Dota-Major der Saison in Singapur abgesagt

Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur den Alltag, sondern auch die Urlaubsplanung vieler. Wie ein Sommerurlaub in diesem Jahr aussehen wird, weiß niemand. Auch ist nicht klar, ob Urlaubsreisen ins Ausland überhaupt möglich sein werden.

Für viele wird deshalb ein Urlaub im eigenen Land immer wahrscheinlicher. Das hat auch Auswirkungen auf Oberschwaben und das Allgäu.

Die Entwicklung im Allgäu "Wir erwarten in diesem Jahr einen absoluten Boom in den Tourismusregionen an der Nord- und Ostsee, am Bodensee und im ...