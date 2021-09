Letzte Chancen für Corona-Schutzimpfung ohne Termin

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) bietet die Corona-Schutzimpfung auch ohne vorherige Terminvereinbarung an. Geimpft wird im KIZ sowie bei zusätzlichen Aktionen im Bodenseekreis. Die offenen Angebote sind kostenlos. Impfberechtigt ist grundsätzlich jede und jeder ab dem zwölften Lebensjahr, unabhängig vom Wohnort. Für die Erst-, Zweit- und Auffrischimpfung stehen dabei mindestens die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Johnson/Johnson zur Auswahl. Für die medizinische Beratung und Betreuung sind immer Ärztinnen und Ärzte anwesend.

Das Kreisimpfzentrum und die offenen Angebote ohne Termin stellen landesweit zu Ende September ihre Arbeit ein. Ab Oktober finden Impfungen primär in den hausärztlichen Praxen statt. Dort muss rechtzeitig ein Termin vereinbart werden. Das Landratsamt Bodenseekreis empfiehlt daher, jetzt noch die offenen Impfangebote im Kreisimpfzentrum in Friedrichshafen sowie die weiteren offenen Angebote in Friedrichshafen und Überlingen zu nutzen.

Die nächsten offenen Impfangebote im Bodenseekreis: Kreisimpfzentrum, Messe Friedrichshafen: täglich 8 bis 13 Uhr. Einkaufszentrum La Piazza Überlingen: Freitag und Samstag (bis Ende September), jeweils 12 bis 20 Uhr. Moschee Teuringerstraße 56/1, Friedrichshafen: Freitag, 17. und 24. September, jeweils 12 bis 17 Uhr. Haus der Kulturen, Eckenerstrsße 17, Friedrichshafen: Samstag, 25. September, 12 bis 17 Uhr.

Mitbringen sollte man Ausweis oder Reisepass und, wenn vorhanden, Krankenversichertenkarte und Impfpass. Wichtiger Hinweis zur Zweitimpfung (nicht erforderlich bei Impfstoff Johnson/Johnson): Zweitimpfungen, die ab Oktober anstehen, werden nicht mehr im Kreisimpfzentrum oder offenen Impfstellen verabreicht. Der Grund ist, dass landesweit die Impfzentren und mobilen Impfteams ihre Arbeit Ende September einstellen. Die Impfversorgung ist aber weiterhin über die hausärztlichen Praxen (auch Privatpraxen) gewährleistet. Hier werden weiterhin die Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen angeboten. Für die Terminvereinbarung ist es wichtig, dass der Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten wird. Der Termin hierfür sollte mindestens zwei Wochen vor der fälligen Impfung mit der ärztlichen Praxis vereinbart werden. Nur so kann die Praxis die nötigen Impfstoffmengen bestellen und die Impfungen sinnvoll planen. Eventuell bestehende Impftermine ab Oktober im Kreisimpfzentrum sind ungültig, auch falls noch E-Mailerinnerungen durch die Impfterminsoftware versandt werden.

Wer keine hausärztliche Praxis hat, kann auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg die nächstgelegene Corona- Schwerpunktpraxis finden, um einen Zweitimpfungstermin zu vereinbaren: www.kvbawue.de/index.php?id=1102. Alle aktuellen Termine und Orte der offenen Impfangebote sowie wichtige Infos zur Corona-Schutzimpfung finden sich immer unter www.bodenseekreis.de/corona-impfung