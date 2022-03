Russischer „Let's dance“-Star Ekaterina Leonova wehrt sich gegen Hassnachrichten

In der aktuellen Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" soll Ekaterina Leonova dem Comedian Bastian Bielendorfer das Tanzen beibringen, doch die Profitänzerin hat gerade weitaus größere Probleme.

Der Krieg in der Ukraine macht auch ihr zu schaffen, doch dem nicht genug - seit Tagen bekommt die gebürtige Russin wegen ihrer Herkunft Hass-Nachrichten, wie RTL und die Bild-Zeitung berichten.

Jeden Tag erreichen uns neue Bilder und Videoaufnahmen von den Schrecken des Ukrainekrieges - flüchtende und verletze Menschen, weinende Kinder, zerstöre Städte, Panzer und bewaffnete Soldaten.

Viele Menschen sind tief berührt von den Ereignissen, doch bei manchen führen die Emotionen zu Hass. Der richtet sich nicht nur gegen Machthaber Putin, der den Angriffskrieg befehligt, sondern auch gegen Staatsbürger Russlands. Opfer von Hassnachrichten ist auch Ektaterina Leonova geworden.

Nicht für die russische Politik verantwortlich

Obwohl die "Let's Dance"-Tänzerin mit dem Spitznamen "Ekat" der Bild-Zeitung bereits vergangene Woche sagte, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet werden und Frieden einkehren müsse, wird die Russin in den Sozialen Medien zum Ziel von Beleidigungen aufgrund ihrer Herkunft. Dabei lebt sie seit 2008 in Deutschland.

In den Sozialen Medien wehrte sich Ekaterina gegen ihre Hater und plädiert für ein Ende der Anfeindungen gegen die russische Bevölkerung. Sie fände es schade, dass nur aufgrund ihrer Herkunft über sie geurteilt werde.

Zu den Hassbotschaften und Beleidigungen sagte sie in einer Videobotschaft auf Instagram: „Ja, ich bin in Russland geboren, aber ich bin nicht für die Politik in diesem Land verantwortlich."

Familie lebt unweit der ukrainischen Grenze

Leonova, die seit ihrem zehnten Lebensjahr tanzt, stammt aus Wolgograd. Im Post erklärt die 34-Jährige, dass ihre Familie nur rund 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt lebe.

"Was denkt ihr, wie es mir gerade geht?", fragt sie. Einige User kritisierten die Tänzerin heftig, weil sie in der RTL-Show weiter vor der Kamera stehe, während ihr Heimatland gegen die Ukraine einen Krieg führt.

"Ja, ich muss weiter arbeiten und weiter leben. Wer sonst wird das für mich machen? Hört bitte auf, mich für Putins Politik verantwortlich zu machen. Ich bin für Frieden!", sagt die Tänzerin zu den Vorwürfen.

In Gedanken sei sie bei ihrer Familie und "allen Menschen, die in diesem Krieg leiden".