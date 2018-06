Leserwanderung führt über den Rußberg

Zu einer leichten Sonntagsnachmittagswanderung auf dem Rußberg lädt der Gränzbote die Leser am Sonntag, 1. Juli. ein. Die Leser-Wanderung findet in Kooperation mit der Hirschbrauerei aus Wurmlingen und der Donaubergland Tourismus GmbH statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Start ist um 13 Uhr am Wanderparkplatz „Mittlerer Platz“ an der Straße zwischen dem Rußberg und dem Risiberg, kurz oberhalb vom Risiberg.

Die Rundtour ist mit rund sieben Kilometern und rund 50 Höhenmetern gut zu bewältigen. Festes Schuhwerk und gegebenenfalls Wanderstöcke werden dennoch empfohlen. Die Wanderung wird knapp drei Stunden dauern.

Die Strecke verläuft zum einen teilweise auf dem Qualitätsweg „Albsteig/HW 1“, einem der schönsten Fernwanderwege im Südwesten, wie Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland Tourismus GmbH, sagt, und zum anderen auf der DonauWellen-Premiumweg „Kraftstein-Runde“. Knittel wird die Wanderung zusammen mit seiner Kollegin Anita Schmidt führen und einige Erläuterungen geben. Zwischendurch spendiert die Hirschbrauerei kühle Getränke für die Wanderer.

Am Wanderparkplatz „Mittlerer Platz“ befindet sich auch eine Haltestelle des neuen Donaubergland-Wanderbusses, der seit Anfang Juni sonn- und feiertags zwischen Tuttlingen und dem Klippeneck unterwegs ist. Es besteht daher die Möglichkeit, vom Bahnhof Tuttlingen aus um 12.20 Uhr (von Wurmlingen, Untere Hauptstraße aus um 12.27 Uhr) mit dem Bus zum Wanderparkplatz und Start der Leserwanderung zu fahren. Die Ankunft ist dort um 12.38 Uhr. Eine Rückfahrt nach Tuttlingen ist hier ab 19.20 Uhr (nach der Einkehr) wieder möglich.

Aus Richtung Aldingen (Abfahrt: (Bahnhof, 10.21 Uhr) und Spaichingen (Bahnhof, 10.42 Uhr) kommt der Bus bereits um 11.19 Uhr am Wanderparkplatz an. Hier könnte man die Zeit vor der Wanderung noch nutzen für eine Einkehr im Restaurant Waldeck - Risiberg (das Restaurant „Rose Rußberg" hat diese Woche Betriebsferien). Eine Rückfahrt ist in Richtung Spaichingen / Aldingen um 16.38 Uhr möglich.