Leserbrief: Nein zum überdimensionierten Bauprojekt

Zu unserer Berichterstattung über die Gemeinderatssitzung in Wört mit der Überschrift „Wört will sechs Hektar Bauland entwickeln“ hat uns folgender Leserbrief eines Sitzungsanwesenden erreicht:

Sieht man von der emotionalen Seite des Sitzungsverlaufes ab, deren Verantwortung sicher auf Seiten der Verwaltung wie der anwesenden Bürger lag, bleibt die Frage zu stellen, auf welcher Daten- und Prognosebasis solche weitreichenden kommunalen Entscheidungen gefällt werden. Dazu hörte man von der Verwaltung in der Sitzung nichts.

Warum? Verfügt man überhaupt über eine solche oder benötigt man sie wegen der großzügigen finanziellen Ausstattung der Gemeinde Wört nicht?

Fakt ist, dass sehr wohl – nicht nur von den betroffenen Anwohnern – erhebliche Zweifel an diesem Vorhaben der Verwaltung angebracht werden müssen. Seit Jahren diskutiert man mit interessierten Bürgern über eine zukunftsgerichtete Dorfentwicklung. Workshops wurden abgehalten, Ideen von Bürgern aufgenommen.

Berücksichtigung fanden sie in den letzten Jahren nicht. Die Verwaltung mit Bürgermeister Saur allein gibt die Marschrichtung vor. Das ist im Grundsatz nicht zu kritisieren, fragt sich nur, welche Marschrichtung.

Im angrenzenden Auchtfeld I /Oberes Rot Straße leben höher betagte Menschen, allein in acht Häusern Einzelpersonen, deren Häuser eines Tages zur Disposition stehen. Dazu zählen noch bebaubare Grundstücke in diesem Bereich. Die Argumentation der Verwaltung hinsichtlich der Notwendigkeit weiterer Bauplätze für die Kinder der An- und Einwohner wird einer sachlichen Begründung des Vorhabens wenig gerecht, sie ist zu dünn.

Der Fokus sollte in Wört eher auf die Verhinderung der Ausblutung des Dorfkerns gelegt werden. Viele Häuser stehen dort heute schon leer, weitere folgen in den nächsten Jahren.

Diese Problemlösung ist jedoch für die Verwaltung ein eher anstrengenderer Prozess, der von vielen Gesprächen, Verhandlungen und Moderationen geprägt ist, als die schnelle Erschließung großer naturnahen Flächen. Und er erfordert Ideen, Geschick und Geld.

Dazu braucht man aber auch keinen Gemeinderat unter Druck zu setzen, wie in dieser Sitzung geschehen. Dem Vernehmen nach wird das Drehbuch zum zweiten Akt gerade geschrieben. Wört darf sich nicht das nächste überdimensionierte Projekt leisten!

Dr. Josef Rettenmeier, Dr. Rettenmeier Immobilien GmbH & Co. KG, Wört