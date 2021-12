Leseratten unter sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ohne Publikum, dafür mit jeder Menge hervorragender Lesemomente, fand der Vorlesewettbewerb der Klassensieger aller Klassen 6 am Störck-Gymnasium statt. Katharina Barth aus der 6a, Carla Näßler aus der 6b und Franziska Fischer (6c) lasen abwechselnd sowohl geübte Passagen aus mitgebrachten Büchern, als auch unbekannte Texte gekonnt vor. „Es fiel uns in diesem Jahr besonders schwer, eine Siegerin zu küren, denn alle drei lasen einfach wunderbar“, sagte Martina Lude, die Fachvorsitzende Deutsch am Störck-Gymnasium. Gemeinsam mit Deutschlehrerin Claudia Boss bildete sie die fachkundige Jury. Am Ende hatte Franziska Fischer knapp die Nase vorn. Mit ihrem Auszug aus Rick Riordans „Helden des Olymp – der verlorene Halbgott“ konnte sie besonders überzeugen. Damit vertritt sie nun das Störck-Gymnasium beim Regionalentscheid. Den zweiten Platz teilten sich Carla Näßler mit einer Sequenz aus „Die drei Fragezeichen – Grusel auf Campbell Castle“ und Katharina Barth, die einen Auszug aus dem Jugendbuchklassiker „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende vortrug.