Lesepaten zu Besuch bei den Wurzelkindern in Boos

Bad Saulgau/Boos - Dienstagnachmittags besuchen uns Lesepaten in der Kita (Eltern, Großeltern, Personen der Gemeinde …). Es macht den Kindern immer sehr viel Spaß, wenn ihnen Geschichten, Märchen, Bilderbücher et cetera vorgelesen werden. Vor Kurzen hatten wir einen ganze besonderen Gast als Lesepate zu Besuch. Bürgermeister Roland Haug war in Boos und hat den Kinder vorgelesen. Die Freude war groß bei den Kleinen und es hat ihnen viel Spaß gemacht. Foto: Wurzelkinder