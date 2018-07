Lesen unterm Sonnenschirm – Projekt der Bücherei

Die Öffentliche Bücherei wird über den Sommer im Kornhaus wöchentlich mit mehreren prall gefüllten Bücherkisten ins Freibad Stefanshöhe kommen, um dort Kinder von 6 bis 11 Jahren zum Lesen zu verlocken. Der nächste Termin ist am 27. Juli. Mit dem Wangener Freibad hat die Bücherei einen Ort gewählt, an dem sich Kinder in ihrer Freizeit gerne aufhalten und wo ihnen die Begegnung mit dem vielleicht noch etwas unvertrauten Medium Buch ganz leicht gemacht wird. Die Lesestation wird von der Kinder- und Jugendbibliothekarin Valerie Domnick betreut. Sie liest vor, gibt Büchertipps und hilft beim Suchen des richtigen Buches. Die Kinder können die Bücher, entweder vor Ort selber lesen oder sich vorlesen lassen. Das Angebot reicht vom Erstlesebuch bis zum spannenden Sachbuch. Foto: Bücherei Wangen