Lesen Jugendliche keine Zeitung mehr?

Das Lesen einer Zeitung im digitalen Zeitalter hat, Christoph Stein, Neuntklässler am Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen, für den „Zeitungstreff“ untersucht.

Gemütlich beim sonntäglichen Frühstück Zeitung lesen, das machen nur noch die „Großen“. Was für Oma, Opa, Eltern normal war, ist heute nicht mehr gefragt. Das liegt daran, dass es früher, um sich über tagesaktuelle Themen zu informieren, nur die gedruckte Tageszeitung oder Nachrichten im Fernsehen gab. In manchen Familien war das morgendliche Lesen der Tageszeitung ein Ritual.

Heute hat sich das stark verändert. Was aber nicht heißt, dass Jugendliche keine Zeitung oder Nachrichten mehr nutzen. Jetzt ist aber das Internet mit Abstand die größte Informationsquelle. Hier werden auf Tablett, Smartphone, PC innerhalb kürzester Zeit Informationen abgerufen. Das ist zwar gut, allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Daten Hand und Fuß haben.

Im Internet sind viele Fake News unterwegs. Für eine richtige Zeitung wird aber sauber recherchiert. Im Internet eine falsche Information zu verbreiten, ist ohne Recherche sehr einfach, da man Informationen sehr schnell aufnimmt und dadurch oft falsch verbreitet.

Obwohl das Internet enormen Einfluss auf Jugendliche hat, wollen doch einige wieder zurück zu den Wurzeln. Das Münchner Marktforschungsunternehmen Youngcom führte eine Umfrage zum Thema durch und stellte fest, dass Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren durchaus auch Zeitung lesen, wenn auch eher Onlinemedien. Davon sind sogar 35 Prozent, die am liebsten Printmedien lesen. Experten sind sich einig, dass von einem Einbruch der Printmedien nicht die Rede sein kann, auch wenn sich durch das Internet die Gewohnheiten verändert haben. Die heutigen Jugendlichen sind nach wie vor am Zeitung lesen interessiert. Das Projekt „Zeitungstreff“ in den Schulen befasst sich damit, Jugendlichen das Lesen von Zeitungen näherzubringen und zielt darauf ab, Tradition und Moderne zusammenzubringen. Schüler werden mit der facettenreichen Arbeit der Journalisten vertraut gemacht und erhalten, ganz nebenbei, sogar noch einen Einblick in diesen interessanten Beruf.

Zeitung lesen ist also nach wie vor modern und gedruckte Medien werden nicht so schnell verschwinden.