Leonie Frosdorfer kommt ins Vorallgäu

Leonie Frosdorfer möchte den christlichen Glauben und die Kirche modern gestalten. Am 1. September trat die 24-Jährige ihre Stelle als Gemeindeassistentin in der katholischen Seelsorgeeinheit Vorallgäu an. Sie wird in verschiedenen pastoralen Bereichen der Kirchengemeinden St.Ulrich und Magnus in Bodnegg, St.Gallus und Nikolaus in Grünkraut sowie St.Martin in Schlier mit der Filialkirchengemeinde Mariä Himmelfahrt in Unterankenreute im letzten Abschnitt ihrer Ausbildung tätig sein.

Im berufspraktischen Jahr sammelte die gebürtige Hoßkircherin bereits Erfahrungen als hauptamtliche Mitarbeiterin in der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen West, zu der Fischbach und Schnetzenhausen gehören. Die Grundlagen für ihren Beruf erwarb Frosdorfer durch das Bachelor-Studium der angewandten Theologie und der Religionspädagogik in Freiburg. Dort wechselte sie nach zwei Semestern strukturbedingt von der Fachakademie an die Katholische Hochschule.

Seelsorge bedeutet für Leonie Frosdorfer Menschen auf ihren unterschiedlichen Lebens- und Glaubenswegen zu begleiten, ihnen beizustehen und Ansprechpartnerin zu sein. Sie freut sich schon auf Ihre Aufgabe im Dekanat Allgäu-Oberschwaben. In ihrer Freizeit liebt die künftige Gemeindeassistentin, die in Nebenjobs während des Studiums die Arbeitswelt in Handel und Gastronomie kennenlernte, Reisen, Singen und Snowboardfahren.