Leon Höchst läuft auf Platz 18

Leon Höchst von der TG Biberach hat bei der Auftaktveranstaltung des Jugendcups der Deutschen Triathlon-Union (DTU) in Forst bei Bruchsal Platz 18 belegt. Mehr als 300 Starter kämpften im und am Heidesee bei guten Wetterverhältnissen um die ersten Punkte des Jahres. Höchst startete für den Landeskader Baden-Württemberg in der Jugend A. Bei der 750 Meter langen Schwimmstrecke kam es zu einer kleinen Schlägerei im Wasser, wodurch er Zeit verlor und somit in der dritten Radgruppe landete. Nach der 20,4 Kilometer langen Radstrecke ging es zum Laufen. Dort legte Höchst die fünftbeste Zeit hin und konnte sich über die fünf Kilometer um einiges nach vorn schieben. Somit finishte Höchst mit Platz 18 von 60 Teilnehmern als 14.-bester Deutscher. Seine Trainer sind zuversichtlich, dass die Leistung noch ausbaufähig ist. In den nächsten Wochen soll der Fokus auf dem Schwimmen liegen, um die Form für die DM weiter zu verbessern.