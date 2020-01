Leo Grimm nimmt Stellung

SPAICHINGEN - FDP-Stadrat Leopold Grimm hat sich zum offenen Brief des Denkinger Bürgermeisters Rudolf Wuhrer an ihn geäußert, über den wir am 23. Januar im Heuberger Bote berichtet haben. Wuhrer habe ihm diesen Brief bislang „allerdings nicht zugesandt, obwohl er die Adresse kennen müsste“.

Mit Verwunderung nähme Grimm zur Kenntnis, dass Wuhrer „offenbar als Bürgermeister den geleisteten Amtseid vergessen zu haben scheint“. Darin gelobe er „insbesondere die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern“. „Dass er sich dabei für die bestmögliche Gesundheitsversorgung der Denkinger Bürger einsetzt, sollte wohl selbstverständlich sein. Davon habe ich während der Diskussion über den Erhalt des Spaichinger Krankenhauses nichts gemerkt.“ Deshalb sei es Grimm „rätselhaft“, wie Wuhrer Grimms Frage „Wo war die Verwaltungsgemeinschaft?“ in der Spaichinger Gemeinderatssitzung vom 20. Januar zum Anlass nimmt, einen offenen Brief zu schreiben.

„Abgesehen davon, dass Wuhrers Äußerungen wie die jedes Politikers populistisch sind, ist es mir neu, dass der Denkinger Bürgermeister sich etwa vom Spaichinger Bürgermeister steuern lässt, wenn es um die Belange seiner Gemeinde und seiner Bürger geht. Wenn er und auch andere Bürgermeister in der Verwaltungsgemeischaft der Gesundheitsversorgung ihrer Bürger im Zusammenhang mit dem Spaichinger Krankenhaus aus meiner Sicht keine erkennbare Beachtung geschenkt haben, dann nehme ich das bedauernd zur Kenntnis, stelle aber trotzdem die berechtigte Frage: Wo war die Verwaltungsgemeinschaft?“

Wuhrer vergleiche in seinem Brief Äpfel mit Birnen, so Grimm: „Wenn der Spaichinger Bürgermeister, den er als Zeugen für seine und anderer Bürgermeister passiven Haltung in der Frage des Spaichinger Krankenhauses heranzieht, mit dem Hinweis, dass die erfüllende Gemeinde kraft ihrer Verwaltungskraft Aufgaben der kleineren Gemeinden erledigt, ohne in deren Selbstständigkeit zu wirken, so hat dies selbstverständlich keinen Einfluss gerade auf eine politische Positionierung der Gemeinden innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft. Insofern hat er die Äußerungen des Spaichinger Bürgermeisters nicht sachgemäß aufgefasst“, so Grimm. „Die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft sollten ein Interesse daran haben, den Standort zu stärken, weil gerade mit der Schließung der Klinik deren Bevölkerung im Einzugsbereich zum Standort Spaichingen eine Verschlechterung an Versorgung erfährt.“

Dass sich die Bürgermeister der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft in der Klinikdiskussion nicht zu Wort gemeldet hätten, müsse politisch bewertet werden und habe nichts mit der Vereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft zu tun. „Was Wuhrer hier ins Feld führt, hat überhaupt nichts mit der Diskussion um die Klinik zu tun. Die Gemeinden der VG sind räumlich am nächsten zu Spaichingen und müssten von daher ein originäres Interesse an der Aufrechterhaltung der Klinik haben. Vielleicht erklärt sich deren Zurückhaltung in der Diskussion mit dem Umstand, dass von Kreisseite die Unterstützung für die Einrichtung eines Notarztsitzes in Gosheim und die Einrichtung eines Ärztehauses zugesagt worden ist. Die politische Ausrichtung des Landrats und die von Herrn Wuhrer dürften die Interessenslagen vereint haben.“