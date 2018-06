Leo Enhuis wird Zweiter

Leo Enhuis von der Rad-Union Wangen hat in der U-15-Klasse den zweiten Platz vor seinem Teamkollegen Nils Neumann. Sebastian Rieg ebenfalls RU Wangen kam auf Rang fünf. In der U 13 Klasse erreichte Lasse Neumann (RU Wangen) einen dritten Platz, Jonathan Schmid wurde Siebter und rundete das gute Mannschaftsergebnis der heimischen Nachwuchsfahrer ab.

Am Sonntag veranstaltete die Rad-Union auf dem Gelände des Wangener Bauhofs ein weiteres Rennen um den Vier-Länder-Cup der Schüler. Die Sieger in den einzelnen Klassen wurden auf der 400 Meter langen Strecke in einem Omnium ermittelt, das aus einem Einzelzeitfahren (eine Runde), einem Ausscheidungsrennen und einem Kriterium bestand.

Die Nachwuchsfahrer der Rad-Union Wangen waren am Sonntag wieder sehr erfolgreich beim Omnium, ausgetragen auf dem Gelände des Wangener Bauhofs. Im Rennen der U-15-Klasse überraschten Leo Enhuis und Nils Neumann mit einer starken Leistung und erreichten mit Rang zwei und drei einen Platz auf dem Siegerpodest. Ihr Mannschaftskollege Sebastian Rieg wurde Fünfter. Gegen den Erstplatzierten Justin Bellinger aus Biberach war jedoch kein Kraut gewachsen. In überzeugender Manier hatte er bei allen Disziplinen die Nase vorne und gewann überlegen. Bei den U13-Fahrern platzierte sich der Wangener Lasse Neumann auf Platz drei. Teamkollege Jonathan Schmid wurde Siebter. In diesem Rennen war Cedric Eilinger (RMV Uzwil) nicht zu schlagen und siegte vor Hanna Geiser (RSC Biberach). Im Rennen der Altersklasse U 11 war kein Wangener Fahrer vertreten. Es gewann Antonia Hoffmann (TSG Leutkirch) vor Katja Schlick (RSC Biberach). Dritter wurde Timo Zabel, ebenfalls aus Biberach.

Die Rad-Union kürte außerdem ihre Stadtmeister. Am Sonntag wurde der Wettbewerb auf dem Bauhofgelände nach dem Vier-Länder-Cup für die Fünf- bis 15-Jährigen ausgetragen. Gewertet wurde eine Kombination aus Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Alle Starter hatten Spaß und blieben verletzungsfrei, wie der Veranstalter mitteilt.