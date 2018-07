Lena singt auf dem Oslo-Fjord und zeigt Flagge

Oslo (dpa) - Lena Meyer-Landrut ist für den Sieg beim Eurovision Song Contest in See gestochen und hat Flagge gezeigt. Die 19-Jährige aus Hannover sang heute mitten auf dem Oslo-Fjord ihren Eurovisions- Beitrag „Satellite“. Auf dem Deck eines Ausflugsdampfers hatte sie sich dabei eine Trachten-Mütze mit Norwegens blau-weiß-roter Nationalflagge übergestülpt. Die Norweger sind noch mehr in ihre eigene Flagge vernarrt als die Leute in den meisten anderen Ländern. Lena holte so deshalb vielleicht ein paar Sympathiepunkte.