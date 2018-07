Lena erhält „Newcomer Award 2010“

Baden-Baden (dpa) - Grand-Prix-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut hat den „Newcomer Award 2010“ erhalten. Der 19-Jährigen wurde der Preis von SWR3 und ZDF im Rahmen des SWR3 New Pop Festivals im Festspielhaus Baden-Baden überreicht. Lena belegte mit dem Hit „Satellite“ den ersten Platz beim diesjährigen European Song Contest belegte und stürmte anschließend an die Spitze der deutschen Charts. Der Konzertabend wird am 2. Oktober im ZDF im Rahmen der Reihe „ZDF in concert“ ausgestrahlt.