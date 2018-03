Leitkultur fürs Publikum

Manchmal ist man froh, wenn im GZH das Saallicht ausgeht. Weil die Künstler auf der Bühne die feinsten Roben tragen, aber das Publikum in nachlässiger Kleidung auf den Stühlen sitzt. Das passt nicht zusammen.

Sicher, in Jogginghosen und Schlabberpulli kommt man heute ganz gut durch den Alltag, ohne dass sich jemand daran stört. Aber wenn wir den Alltag nicht einbremsen, verschwindet unsere Fest- und Festtagskultur. Der Festtag muss sich vom Alltag durch äußere Zeichen unterscheiden. Ein solches Zeichen ist die Kleidung. Wenn die Menschen bei einer Kulturveranstaltung größtenteils aussehen, als hätten sie gerade Getränkekisten in den Kofferraum geladen, sinkt das Fest zur Schwundstufe herab: zum Event.

Natürlich ist es eine Befreiung, dass die 1968er-Generation mit verkniffenen Konventionen brach. Über den Begriff des „Sonntagskleids“ lächelt man nur noch. Aber dass es eine Garderobe gab, die nur am siebten Tag der Woche aus dem Schrank geholt wurde, zeigt auch, dass es eine Kultur des Unterscheidens gab. Wo es solche Unterschiede verschwinden, wird das Leben gleichförmig. Man verliert die Fähigkeit, sich selbst in Bezug zur Verschiedenartigkeit der Situationen zu versetzen, in die man sich begibt. Schließlich verlieren sich die Verschiedenheiten der Kontexte selbst – und wir sind beim Publikum, das im Anorak im Konzert sitzt, weil ja sowieso alles eine Soße ist.

Auf diese Weise untergräbt das Publikum aber gerade das, wofür es bezahlt hat. Es geht ja ins Graf-Zeppelin-Haus, um etwas Besonderes zu erleben. Wenn diese Besonderheit des Anlasses sich aber nicht auch ein wenig in der Kleidung niederschlägt, ergibt sich zwischen Bühne und Saal ein Bruch. Die beiden Seiten passen zueinander wie eine Filmszene, die mit völlig unpassender Musik unterlegt wurde: die Wirkung verpufft.

Ausgerechnet dort, wo die Lust am schlechten Geschmack gefeiert wird, ist man sich dessen bewusst: bei Konzerten von Dieter Thomas Kuhn. Kuhn und seine Fans wollen für die Dauer eines Konzerts „voll peinlich“ sein und sie schenken einander in ihrer Maskerade nichts. Mit der Kostümierung zeigen sie einander den selben Geist der ironischen Überzogenheit. Leider funktioniert diese Einhelligkeit zwischen Künstler und Publikum immer weniger, wo nicht Party gemacht, sondern „ernste“ Kultur geboten wird.

Unterm Strich ist die Sache ganz einfach. Man kann sie in einem Satz des amerikanischen Jazzmusikers Ron Carter zusammenfassen. Wenn der 80-jährige auf der Bühne steht, trägt er grundsätzlich einen feinen Anzug. Warum? „Aus Respekt vor der Musik“, sagt er. Diesen Respekt darf man sich auch vom Publikum wünschen.

Zum Schluss die Kulturtipps für diese Woche: Am heutigen Montag, 20 Uhr, experimentiert das „Ensemble ascolta“ im Kiesel mit Klassikern der Filmmusik. Das Ensemble des Wintergarten Berlin zeigt im GZH am Mittwoch, 7. März, 19.30 Uhr, seine Show „All night long“ - Soul und Jazz treffen auf Varieté. Und schließlich liest Bestseller-Autor Jan Weiler bei „RavensBuch“ in Friedrichshafen aus seinem Roman „Kühn hat Ärger“ - am Donnerstag, 8. März, um 20 Uhr.