Leiterin der Jugendkunstschule Bodenseekreis wird verabschiedet

Die Jugendkunstschule Bodenseekreis verabschiedet Kicki Bartsch nach 32 kreativen, erfolgreichen und innovativen Jahren, in denen sie die Schule geprägt und geleitet hat. Von 1989 bis 2021 widmete sich die Diplom-Pädagogin künstlerischen Möglichkeits- und Entwicklungsräumen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bodenseekreis.

1984 wurde die Jugendkunstschule Bodenseekreis, als erste ihrer Art, in Baden-Württemberg eingerichtet. Sie hat neben ihrem Hauptstandort im historischen Grethaus an der Meersburger Promenade weitere sechs Standorte im Landkreis. Gefördert wird die Kunstschule durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unter der Trägerschaft vom Landratsamt Bodenseekreis, weitere Unterstützung erhält sie von der Stadt Meersburg.

Kicki Bartsch hat eine breite Angebotspalette etabliert: von kreativer Früherziehung über Schulkooperationen bis zu berufs- und studienvorbereitenden Kursen. Mehr als 22 000 Schülerinnen und Schüler besuchten seit Beginn der Kunstschule ihre Angebote. Seit 1995 gibt es ein einjähriges Vorstudium Gestaltung. Hier können junge Erwachsene künstlerische Grundlagen erlernen in den Bereichen: Design, Fotografie, figürliches Zeichnen, Kunst-und Designgeschichte. Gemeinsam mit akademisch ausgebildeten Dozierenden, regionalen wie internationalen Künstlerinnen und Künstlern, erfahren und erweitern die Studierenden ihr künstlerisches Können und setzten sich kreativ mit ihrer Umwelt auseinander.

„Schutzraum des (Un)Möglichen“ steht auf einem kleinen Aufkleber, der an der ehemaligen Bürotür von Kicki Bartsch angebracht ist: Das „Mögliche“ und das „Unmögliche“ erproben und erfahren zu können, als reflektierten Prozess mit sich selbst und der Welt, ist ein Freiraum, den junge Menschen in der Kunstschule ausloten, erarbeiten und erleben lernen, heißt es in der Mitteilung der Jugendkunstschule. Kicki Bartsch machte sich als Mensch, Mentorin und Schulleitung stark für eine künstlerische Ermöglichungskultur, die sowohl eine den Horizont erweiternde Persönlichkeitsentwicklung, als auch die kulturelle Teilhabe junger Menschen fokussierte und förderte. Türen und Ohren hielt sie immer offen für die Belange der Kinder und Jugendlichen, für Anliegen der Eltern und Dozierenden, wie für Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn, Freunde und Förderer der Schule.

„Kicki Bartsch war über mehr als drei Jahrzehnte hinweg eine immer konstruktiv-kreative Größe in der Kunstschulszene des Landes: überaus engagiert, im besten Sinne kritisch, schwungvoll. Nicht ohne Grund war 'ihre' Kunstschule Bodenseekreis eine der 11 Modellschulen, die Ende der 1980-er Jahre als erste vom Land gefördert wurden und den Grundstein für die Kunstschulbewegung in Baden-Württemberg legten. In den Tagungen der damaligen LAG Kunstschulen (heute: Landesverband der Kunstschulen in Baden-Württemberg) hat Kicki Bartsch die konzeptionelle Entwicklung unserer Einrichtungen entscheidend mitgeprägt. Sie konnte ihre wertvollen pädagogischen und künstlerischen Erfahrungen immer zum Nutzen der Kunstschulbewegung einbringen, ist für ihre Überzeugungen sachlich und fair eingetreten. Dabei war ihr die Freiheit der Kunst immer unverbrüchliches Gut - ob in unseren Diskursen um Bildungsprogramme oder im Plädoyer für eine ästhetische Bildung von Kindern und Jugendlichen, die ihre Persönlichkeit im künstlerischen Prozess neu finden lässt. Wir bedauern ihren Abschied in den Ruhestand, denn er ist zweifellos ein Verlust für die Kunstschulbewegung. Gleichwohl freuen wir uns für Kicki Bartsch, weil wir wissen, dass es ein kreativer Unruhestand ist“, wird Sabine Brandes, Geschäftsführerin des Landesverbandes der Kunstschulen Baden-Württemberg, zitiert.