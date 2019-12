Leitartikel: Ziel verfehlt

Die Idee einer Finanztransaktionssteuer haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr damaliger Finanzminister Peer Steinbrück kurz nach der verheerenden Finanzkrise 2007/08 vorgestellt, in der Spekulanten fast die gesamte Weltwirtschaft in den Ruin getrieben haben. Das Ziel war so einfach wie die Stoßrichtung richtig: Zum einen sollte die Steuer die Finanzindustrie an den Kosten beteiligen, die die Zocker in Nadelstreifen der Allgemeinheit überall in der Welt durch ihr verantwortungsloses Handeln aufgebürdet haben. Und zum anderen wollten Merkel und Steinbrück die hochriskanten Spekulationsgeschäfte unattraktiver machen. Beide Ziele verfehlt Peer Steinbrücks Nachfolger im Finanzministerium, Olaf Scholz.

Denn gerade die Finanzderivate, mit denen Profispekulanten zum Beispiel auf fallende oder steigende Kurse wetten, sind von der neuen Steuer ausgenommen. Sie gilt nur für normale Aktienkäufe – einen Beitrag zur Stabilisierung der Finanzmärkte und zur Verhinderung künftiger Exzesse leistet die Steuer damit nicht. Hinzukommt, dass auch die zu erwartenden Einnahmen weit hinter den ursprünglich erhofften zurückbleiben werden. Von 1,5 Milliarden Euro im Jahr geht Scholz aus. Das ist nicht viel im Vergleich zu den mehr als 70 Milliarden Euro, die allein Deutschland in den Monaten nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman aufbrachte, um die Märkte zu stabilisieren.

Mit Blick auf die Altersvorsorge ist die Steuer zudem ein fatales Zeichen. Denn sie wird fällig beim Handel mit Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung eine Milliarde Euro überschreitet. Auch wenn Vertreter der Finanzindustrie katastrophale Folgen prophezeien, werden die 0,2 Prozent Aufschlag beim Kauf von Wertpapieren in der Regel wohl keinen Handel verhindern. Für Laien und Neulinge könnte die neue Steuer allerdings ein neuer Grund sein, sich doch erst einmal nicht mit den Anlagemöglichkeiten von Aktien zu beschäftigen. Dabei ist mit Blick auf die Altersvorsorge künftiger Generationen klar, dass eigentlich jeder einen Teil seines Vermögens auch an der Börse anlegen müsste.