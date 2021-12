Leistung und soziales Engagement belohnt

Für ihr wissenschaftliches und soziales Engagement sind Ashwini Alva Navoor und Yusuf Ozan, Studierende an der Hochschule Aalen, ausgezeichnet worden. Bei der digitalen Feier des International Center, bestehend aus dem Akademischen Auslandsamt (AAA), dem Sprachenzentrum, dem gemeinnützigen Verein „International Society Aalen“ (ISA)“ der Hochschule und dem Welcome Center Ostwürttemberg, erhielten sie ihre Preise.

Auch dieses Jahr wurde der mit 1000 Euro dotierte Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender an der Hochschule Aalen vergeben. Dieser ging an den Inder Ashwini Alva Navoor, Masterabsolvent des Studiengangs Kunststofftechnik. Professor Achim Frick begleitete Navoor während seiner Masterarbeit, die er am Institute of Polymer Science and Processing machte und wo er sich mit der Simulation des mechanischen Verhaltens der Grenzfläche von Kunststoff-Metall-Verbunden befasste. Es war auch Frick, der den 30-Jährigen für den Preis nominierte und die Laudatio auf ihn hielt. Neben seinen ausgezeichneten wissenschaftlichen Leistungen habe sich Navoor nicht nur an der Hochschule ehrenamtlich betätigt, sondern auch in verschiedenen Naturschutzprojekten in seiner Heimat. Einen großen Anteil daran haben auch seine Eltern, die in Indien leben und von dort aus an der digitalen Preisverleihung teilnahmen. Navoor entschied sich, auch nach seinem Studium in Deutschland zu bleiben und arbeitet aktuell als Product Development Engineer bei der Firma TE Connectivity in Ottobrunn in Bayern.

Der zweite Preis war der „Buddy of the Year“-Award des gemeinnützigen Vereins ISA in Höhe von 500 Euro, der in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben wurde. Der Preis ging an den international engagierten Masterstudenten Yusuf Ozan, der an der Hochschule Aalen Applied Photonics studiert. Professor Dirk Flottmann, stellvertretender Vorsitzender der ISA, würdigte Ozan, in der er das außergewöhnliche Engagement des Studenten lobte. Vor allem während der Pandemie unterstützte Ozan die internationalen Studierenden enorm. Dabei kümmerte er sich nicht nur um seine eigenen Buddies, sondern half auch vielen anderen Neuankömmlingen bei der Orientierung und Integration in Aalen. Bei Ozan bedankte sich, stellvertretend für alle internationalen Studierenden, auch Lubna Al-Hammouri, Studentin aus Jordanien, die im Sommersemester 2021 an der Hochschule Aalen war und der Ozans Hilfsbereitschaft im Gedächtnis geblieben ist.