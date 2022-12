Leistung lässt in der Rückrunde auf mehr hoffen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Merklingen - Eine richtig knappe Niederlage gab es für die Herren II der TV Merklingen Tischtennisabteilung beim Tabellenführer zum Saisonabschluss, während da die Herren I, die Herren III, die U19 Mädchen und auch die Spielgemeinschaft Berghülen/Merklingen schon fertig waren.

Trotz einer 4:9 Niederlage, haben die Herren II in der Kreisliga B Gruppe 3, in einem auf Freitag verlegten Spiel, den Tabellenführer in einer wirklich eiskalten Pfuhler Seehalle mächtig geärgert. Dabei wollten die Gastgeber doch zum Vorrundenabschluss noch einmal alles geben. Jedoch auch die TVM – Herren II waren diesmal voll auf der Höhe. So ging es bereits in den Eingangsdoppeln richtig rund. Pfuhl sicherte sich durch Lothar Fassl/ Özgür Ugur (3:0 gegen Harry Diefenbacher/Bernd Keller) den ersten Sieg, während das TVM – Team danach durch Bernd Strohm/Gerhard Längst (3:0 gegen Bernd Aigner/Jonas Langhorst) und Frank Waldeck/Hans – Peter Wörtz (3:1 gegen Eugen Schmidt/Sabrina Lehrle) die nächsten beiden Spiele zum 2:1 für Merklingen sicherte. In den ersten Einzeln legten die Hausherren dann aber noch einen Zahn zu und holten mit gleich fünf Spielgewinnen den Rückstand nicht nur auf, sondern gingen auch deutlich mit 5:2 in Führung. Nun war das Merklinger Team wieder richtig gefordert. Mit viel Einsatz und aller Spielerfahrung gelang es Hans – Peter Wörtz (3:1 gegen Sabrina Lehrle) und Bernd Keller (3:2 gegen Eugen Schmidt) den TVM wieder zum 4:5 heranzuführen. Nun wankte der Tabellenführer auf einmal, aber er fiel nicht. In den nächsten vier Spielen gaben die TVM – Akteure alles, doch das Glück des Tüchtigen blieb für dieses Mal bei den Gastgebern, die ebenfalls um jeden einzelnen Ball kämpften und wirklich nicht aufgaben. Lothar Fassl (3:1 gegen Bernd Strohm, Özgür Ugur) (3:1 gegen Harry Diefenbacher und Bernd Aigner) (3:1 gegen Frank Waldeck) holten sich mit richtig viel Mühe wieder die deutliche Führung zum 8:4 zurück. Jonas Langhorst blieb es dann nach fast drei Stunden Spielzeit vorbehalten, mit seinem 3:1 Erfolg über Gerhard Längst, den 9:4 Sieg des TSV Pfuhl endgültig einzusacken. Damit belegen die Herren II mit dem 7. und vorletzten Platz (3:11 Punkte / 36:57 Sätze), den ersten Abstiegsplatz vor dem TV Wiblingen (1:13 / 34:62) und hinter dem TSV Beimerstetten II (5:9 UND 41:53) sowie dem SV Lonsee III (6:8 /40:52). Es ist in der Rückrunde also noch wirklich alles möglich.